Волгодонск, Ростовская область, , 09:35 — REGNUM В Ростовской области нескольких воспитанников детского сада отправили на карантин из-за ветрянки. Однако, как выяснилось, причиной появления красных пятен стал не вирус — детей искусали блохи.

Инцидент произошёл в Волгодонске. Жалобы на укусы паразитов поступили от родителей трёхлетних малышей, посещающих ясельную группу, пишет портал Donday.ru. По мнению врачей, минимум двоим детям нанесён вред здоровью средней степени тяжести.

Родители заявили, что блохи появились в одной из групп в начале мая, в связи с чем были поданы обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру. Лишь после выданных предписаний руководство дошкольного учреждения занялось выведением насекомых.