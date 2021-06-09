Бичурский район, Бурятия, , 09:34 — REGNUM На территории Бичурского района Бурятии объявлен режим повышенной готовности из-за паводка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, из-за обильных осадков 9 июня вышла из берегов река Бичура.

В результате были подтоплены придомовые территории жилых домов на четырёх улицах. В настоящее время для ликвидации последствий подтопления задействовано 19 единиц техники. Также развёрнут пункт временного размещения жителей.

«На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Для оценки обстановки и координации работ выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия и Республиканского агентства ГО и ЧС», — отметили в ведомстве.