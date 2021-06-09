Москва, , 09:33 — REGNUM В Москве в Мневниковской пойме возведут один из крупнейших спортивных кластеров в столице общей площадью более 500 тыс. кв. метров, сообщается на портале градоначальника.

В спортивном кластере разместятся две крупные арены, стадион для занятий регби, серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга.

Также на закрытой территории спорткластера появится ледовая арена и академия хоккея, а на открытом воздухе — несколько гребных баз, площадки для волейбола, баскетбола, воркаута, большого тенниса и пляжных видов спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве проектируется и возводится более 30 различных спортивных объектов.

Читайте подробнее: В Москве проектируется и строится более 30 спортивных объектов