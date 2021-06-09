Москва, , 09:38 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко лично проконтролирует оказание медицинской помощи людям, пострадавшим при пожаре в больнице Рязани. Об этом сообщает 9 июня пресс-служба Минздрава.

Мурашко также поручил направить в Рязань специалистов Федерального центра медицины катастроф. Причины возгорания устанавливаются, добавили в ведомстве.

Пожар произошёл в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения областной клинической больницы имени Николая Семашко. В Минздраве уточнили, что всего пострадали 11 человек, их них трое скончались.

Восемь человек доставлены в городские больницы. Состояние одного из пострадавших тяжёлое, остальные находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, после гибели трёх человек из-за пожара в областной больнице в Рязани возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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