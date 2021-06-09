Тугулым, Свердловская область, , 09:35 — REGNUM В Тугулымском районе Свердловской области обнаружили гранату на берегу реки Липка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Жители района случайно увидели предмет, похожий на гранату. После этого они вызвали росгвардейцев.

Представители силового ведомства прибыли на место и выявили, что граната не является муляжом. Она подверглась глубокой коррозии, отметили в ведомстве.

«С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен и уничтожен», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге полиция перекрыли территорию у станции метро «Геологическая» из-за пластмассового предмета, похожего на гранату.

Читайте также: Полиция оцепила центр Екатеринбурга из-за «гранаты»