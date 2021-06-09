София, , 09:33 — REGNUM Истребитель военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии разбился в Черном море. Об этом 9 июня сообщил телеканал BTV со ссылкой на министерство обороны страны.

Сообщается, что истребитель МиГ-29 болгарских ВВС выполнял тренировочный полет в в рамках учений «Шабла 21». Связь с пилотом истребителя была потеряна в ночь на 9 июня.

На данный момент в месте предполагаемого крушения ведется поисково-спасательная операция. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее вооруженные силы Польши опровергли информацию о том, что польский истребитель МиГ-29 во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре истребитель.

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