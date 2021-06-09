Рязань, , 09:33 — REGNUM Очаг пожара в реанимации в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани находился в аппарате искусственной вентиляции лёгких.

По предварительным данным, это оборудование иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D, сообщил ТАСС. Как уточнили в правоохранительных органах, первопричина возгорания будет устанавливаться — это могла быть «перегрузка, неисправность, короткое замыкание и даже неправильная эксплуатация».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в больнице погибли три человека, восемь пострадали. Пациенты больницы, эвакуированные при пожаре, размещены в других отделениях больницы.