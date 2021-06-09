Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Седьмой полет над поверхностью Марса успешно провёл вертолет Ingenuity, который в настоящее время находится на Красной планете. Об этом 9 июня сообщает Лаборатория реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в соцсети Twitter.

«(Вертолет Ingenuity) завершил седьмой полет и второй в рамках демонстрационной фазы эксплуатации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что полет длился 62,8 секунды и за это время летательный аппарат пролетел 106 метров в южном направлении, а затем приземлился на новом месте.

Кроме того, уточняется, что во время данного полета Ingenuity сделал черно-белую фотографию.

Напомним, вертолет Ingenuity, на создание которого было потрачено $80 млн, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля вместе с марсоходом Perseverance. NASA рассчитывает с его помощью изучит недоступные для шестиколесного ровера районы, создать трехмерные карты поверхности Марса и решить другие научные задачи.