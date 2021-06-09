В аварии под Ярославлем пострадала трехлетняя девочка
Любим, Ярославская область, 9 июня, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Ярославской области на дороге «Ярославль — Любим» перевернулся автомобиль «Форд», его водитель погиб, пострадала трехлетняя пассажирка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области.
Авария произошла около 20.15 8 июня в Любимском районе Ярославской области.
«В результате ДТП водитель — мужчина 1974 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался в машине скорой помощи, пассажир — несовершеннолетняя девочка 2018 года рождения с травмами доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Среди возможных причин аварии рассматриваются несоблюдение скоростного режима и погодные условия.