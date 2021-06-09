Любим, Ярославская область, 9 июня, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Ярославской области на дороге «Ярославль — Любим» перевернулся автомобиль «Форд», его водитель погиб, пострадала трехлетняя пассажирка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Место происшествия

Авария произошла около 20.15 8 июня в Любимском районе Ярославской области.

«В результате ДТП водитель — мужчина 1974 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался в машине скорой помощи, пассажир — несовершеннолетняя девочка 2018 года рождения с травмами доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Среди возможных причин аварии рассматриваются несоблюдение скоростного режима и погодные условия.