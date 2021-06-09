Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Участие в саммите Россия — США, который состоится в Женеве, примет участие посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан. Об этом сообщается в Twitter пресс-секретаря посольства США в РФ Джейсона Ребхольца.

«С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту (CША Джо Байдену) в Женеве на следующей неделе», — цитирует пресс-секретарь заявление Салливана.

Он добавил, что Байден — «решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его».

Как сообщало ИА REGNUM, проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена намечено на 16 июня в Женеве. Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, глава Белого дома в ходе саммита собирается «прямо и откровенно» рассказать российскому лидеру Владимиру Путину о том, что ожидает Москву со стороны Вашингтона в случае, если якобы имеющиеся «агрессивные действия» России будут продолжаться.

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