Сеул, , 09:40 — REGNUM Валовый национальный доход (ВНД) на душу населения в Южной Корее в 2020 году составил $31 881, что на 1% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать на протяжении двух лет подряд.

Известно, что в перерасчёте на местную валюту ВНД на душу населения составил 37,62 млн вон, что на 0,2% больше, чем годом ранее.

Напомним, что впервые ВНД на душу населения Южной Кореи превысил отметку 30 тыс. в 2017 году, после чего на протяжении четырёх лет подряд поддерживался на данном уровне.

В 2020 году темпы падения экономики страны составили 0,9%.