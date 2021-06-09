Сухум, , 09:29 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 8 июня. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

«Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 286 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 44 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 99 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 18 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 549 носителей SARS-CoV-2. Из них 14 947 победили инфекцию, в том числе 46 — за последние сутки. Всего в стране скончались 236 пациентов с диагнозом COVID-19. В течение прошедших суток таких случаев на зафиксировали.

Днём ранее в Абхазии выявили 42 новых носителя коронавируса в результате 234 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии для профилактики пандемии отменили выпускные балы в школах. Разрешено провести торжественные линейки на улице, а также небольшие выпускные вечера.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии отменили проведение масштабных балов для выпускников школ