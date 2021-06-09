Абакан, , 09:27 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление об изменениях в порядок по назначению пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято в связи с увеличением числа обращений граждан.

В частности, постановлением увеличен размер норматива общей площади при наличии у заявителей двух и более жилых помещений. Теперь общая площадь жилья будет рассчитываться исходя из не более 24 кв. метров на одного человека для квартир и не более 40 кв. метров на одного человека, на жилой дом.

«Еще одной причиной для отказа был «нулевой доход» во время беременности женщины. В подписанное постановление включен новый пункт в объективные причины «нулевого дохода» заявителя или члена его семьи (женщины), а именно: если она не подлежала обязательному социальному страхованию и состояла на учете в медицинской организации по беременности», — отметил замминистра труда и соцзащиты региона Владимир Чебодаев.

Добавим, что ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей 3−7 лет было введено указом президента РФ Владимира Путина с 2020 года. С 2021 года размер выплаты будет зависеть от доходов и имущественной обеспеченности семьи.

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