Париж, , 09:33 — REGNUM Во французском департаменте Дром после того, как мужчина из толпы дал пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону, были задержаны два человека. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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Их арестовали за «умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью». Вечером 8 июня после инцидента в доме главного подозреваемого, который в настоящее время находится под стражей, полиция провела обыск.

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Известно, что руку на главу Пятой республики поднял некий Дамьен Т., уроженец небольшого городка Сен-Валье в департаменте Дром. Незадолго до происшествия молодые люди принимали участие в несанкционированном митинге в Валенсе вместе с тремя десятками «жёлтых жилетов» и представителями крайне левых организаций. Протестовали против приезда Макрона, а после того, как их разогнала полиция, отправились в Тен-л Эрмитаж и оказались там как раз в тот самый момент, когда президент закончил встречу с лицеистами.

«Это не тот человек, у кого бурный характер, это вдумчивый, спокойный человек», — описал главного подозреваемого Лоик, назвавшийся его другом.

Он добавил, что если бы ему сказали, что Дамиен способен ударить президента, он бы в это не поверил. Лоик признался, что поступок его друга его ошеломил.

Как сообщало ИА REGNUM, во время общения с местными жителями в департаменте Дром (регион Овернь — Рона — Альпы, Франция) французский президент Эммануэль Макрон получил пощёчину от человека из толпы. Неизвестный ударил главу государства по лицу, когда Макрон подошёл к ограждению, за которым стояла толпа людей, и приветствовал их. В этот же время подоспела охрана, которая скрутила нападавшего.

Сам Макрон считает пощёчину, полученную в департаменте Дром, отдельным и малозначащим фактом.