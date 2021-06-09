Владивосток, , 09:36 — REGNUM Во Владивостоке 9 июня состоялось общее собрание Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», в котором приняли участие представители всех 11 законодательных органов региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Приморья.

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Одним из обсуждаемых вопросов в повестке собрания была тема о сохранении районных коэффициентов и надбавок к зарплате северян, а также увеличении единовременных денежных выплат инвалидам-дальневосточникам.

Обращения по этим вопросам будут направлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

«Законодатели предложили заблаговременно принять постановления правительства РФ, устанавливающие районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в размерах не ниже действующих. При этом необходимо обеспечить их предварительное публичное обсуждение в регионах, согласование с экспертами, общественными организациями, профсоюзами, бизнес-сообществом», — добавили в пресс-службе ЗС ПК.

Также депутаты считают, что при утверждении перечня районов Крайнее Севера нельзя допустить уменьшения числа таких территорий и приравненных к ним местностей, в том числе перевода отдельных районов Крайнего Севера в местности, приравненные к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ненецкие депутаты подготовили обращение к правительству РФ и Совету Федерации, в котором предлагают вернуться к прежнему порядку выхода на пенсию жителей Крайнего Севера — с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин.