Гонконг, Китай, , 09:22 — REGNUM Денежно-кредитное управление Гонконга (HKMA) обнародовало новую стратегию развития финтеха в Специальном административном районе (САР) Гонконг «Fintech 2025», сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Новая стратегия направлена на стимулирование финансового сектора к комплексному внедрению технологий к 2025 году, а также на содействие предоставлению справедливых и эффективных финансовых услуг на благо населения и экономики Гонконга.

«Финтех, без сомнения, является ключевым двигателем роста финансовой индустрии в эпоху после пандемии, и сейчас самое подходящее время удвоить наши усилия, чтобы воспользоваться возможностями», — сказал исполнительный директор HKMA Эдди Юэ.

Основные направления стратегии включали содействие всестороннему внедрению финтеха гонконгскими банками, поощрение их к полной цифровизации своих операций и раскрытие потенциала Гонконга для следующего поколения банковских услуг путем расширения существующей инфраструктуры данных финансового центра.

Другие области включали расширение рабочей силы, подкованной в области финтеха, и развитие экосистемы с помощью финансирования и политики.