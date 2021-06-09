Москва, , 09:22 — REGNUM Центральный банк России с 9 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк» (г. Санкт-Петербург), сообщается на сайте регулятора

Одна из причин отзыва лицензии — в связи с потерей ликвидности банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

По величине активов «Энергомашбанк» занимал 145-е место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО банк «Резервные финансы и инвестиции».

Читайте подробнее: Центробанк отозвал лицензию у московского РФИ-банка