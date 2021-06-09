Москва, , 09:21 — REGNUM Закон о недопуске сторонников экстремистских идей в парламент депутаты парламента стремились принять уже в текущую сессию, чтобы он начал действовать до предстоящих выборов.

«В целом же этот закон входит в единую систему мер противодействия экстремизму, разработанных в рамках исполнения поправок к Конституции», — рассказал в интервью КП.RU один из авторов закона, председатель комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, не предназначен ли закон для того, чтобы не допустить в Думу членов команды Алексея Навального, парламентарий отметил: «Мы не смотрели так узко. Наша задача была купировать как внешние, так и внутренние угрозы. Мы стремились поставить барьер для проникновения в законодательную власть экстремистов всех мастей. Сегодня мы видим, какая мощная моральная (и не только моральная) поддержка с Запада оказывается экстремистам и даже осужденным в России за терроризм. В частности, публичную поддержку экстремистам в нашей стране высказал Министр иностранных дел Канады Марк Гарно. Выпустить осужденных террористов недавно призвал нас официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Очень уж хотят зарубежные «партнёры» укоренить у нас радикальные идеи. Идеологию, обосновывающую экстремизм, пытаются внедрить по всем возможным каналам: от личных страниц в соцсетях и просветительских программ, до официальных документов госорганов. Например, Госдепартамент США в своем ежегодном докладе «о религиозной свободе в мире» выразил поддержку организациям, которые решениями судов признаны у нас экстремистскими и террористическими».