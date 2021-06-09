Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Руководству США следует соблюдать резолюцию СБ ООН 1244 по Косову и прекратить поставлять Приштине оружие и военную технику. Такое сообщение опубликовано на странице российского посольства в Вашингтоне в Twitter.

«Призываем США строго соблюдать резолюцию СБ ООН 1244. Отказаться от политики накачки Приштины военной техникой и оружием», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что такие действия США подрывают усилия по косовскому урегулированию и нагнетают межэтническую и межконфессиональную напряжённость.

Заявление дипломатов последовало за публикацией о передаче войскам Косова партии американских бронетранспортеров M-1117. О безвозмездной поставке техники написали 7 июня сербские «Вечерне новости».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 1999 года принята резолюция Совбеза ООН 1244, подтверждающая принадлежность Сербии автономного края Косово и Метохия. Косово объявило о независимости в феврале 2008 года, однако более 60 стран, среди которых Россия, Китай и Индия, её не признают.

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