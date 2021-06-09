Иерусалим, , 09:34 — REGNUM В Армии обороны Израиля не стали комментировать сообщения об израильском ракетном ударе по наземным объектам, расположенным к югу от Дамаска, о котором ранее сообщило сирийское агентство SANA.

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы израильской армии в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии пытаются отразить в небе над Дамаском ракетный обстрел израильских ВВС.

При этом уточнялось, что Армии обороны Израиля ведет огонь по объектам возле столицы Сирии из воздушного пространства Ливана.