Вашингтон, , 09:20 — REGNUM В США срок годности около миллиона доз вакцин против коронавируса Johnson & Johnson истекает в июне 2021 года, пишет газета The Wall Street Journal.

Руководство больниц, управления здравоохранения штатов и федеральные власти спешно решают, что делать с вакцинами. Отмечается, что в сжатые сроки сложно использовать такую большую партию вакцины или передать её другим странам.

Вакцина не была своевременно использована из-за приостановки её применения в апреле, когда специалисты выясняли возможность возникновения тромбов после вакцинации.

Почти просроченная вакцина находится в Арканзасе, Западной Вирджинии, Мичигане, Огайо, Оклахоме и Пенсильвании.

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