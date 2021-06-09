Рязань, , 09:21 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек в результате пожара в областной клинической больнице им. Н.А. Семашко в Рязани, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Сотрудники следственного управления работают на месте происшествия. Им предстоит проверить своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам. Рассматриваются различные версии причин пожара. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 июня в реанимационном отделении областной клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани произошёл пожар. Погибли три человека, ещё восемь пострадали.