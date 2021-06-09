Гонконг, Китай, , 09:19 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае объявило, что Всеобъемлющее соглашение об избежании двойного налогообложения, подписанное им с Грузией, вступит в силу 1 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Соглашение, подписанное в октябре прошлого года, вступит в силу после завершения соответствующих процедур ратификации. Соглашение вступит в силу в отношении налогов Гонконга за любой год начисления, начинающийся 1 апреля 2022 года или после этой даты, сообщил представитель правительства САР.

Грузия участвует в инициативе «Пояса и пути», сказал пресс-секретарь правительства, добавив, что соглашение принесет большую степень определенности в отношении налоговых обязательств для тех, кто занимается трансграничной предпринимательской деятельностью, и будет способствовать развитию двусторонней торговли и инвестиционной деятельности.