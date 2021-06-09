Абдулино, Оренбургская область, , 09:16 — REGNUM В Абдулино Оренбургской области суд вынес приговор в отношении лидера группы наркосбытчиков. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических средств, а также в покушении на значительный сбыт наркотиков, сообщает областная прокуратура.

В суде установлено, что в 2019—2020 годы житель Абдулино организовал преступную группу, чтобы заниматься реализации наркотических средств на территории Оренбуржья и Башкирии. В состав группы вошли жители Абдулино и Башкирии. Лидер приобретал наркотики и передав членам преступной группы для фасовки и сбыта.

Организатор заключил со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил абдулинца к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 85 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.