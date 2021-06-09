Хабаровск, , 09:21 — REGNUM В воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, в ходе северного завоза будет доставлено более 33,5 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

«В частности, отдалённые гарнизоны и маяки ВВО получат ГСМ и твёрдое топливо, продовольствие, вещевое имущество, медикаменты», — говорится в сообщении.

Доставку грузов получателям в рамках северного завоза, который в ВВО стартовал 1 июня, осуществляют как суда обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ), так и суда сторонних организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках северного завоза 2021 года подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) доставят в отдалённые (арктические) гарнизоны Министерства обороны Российской Федерации более двух с половиной тысяч тонн грузов различного назначения.

Читайте ранее в этом сюжете: Арктическим гарнизонам Минобороны РФ доставят 2,5 тысячи тонн грузов