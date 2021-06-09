Буэнос-Айрес, , 09:19 — REGNUM На территорию Аргентины прибыла первая партия сырья для выпуска российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 9 июня сообщается на странице минздрава республики в соцсети Twitter.

«Рейсом «Аргентинских авиалиний» из России сегодня (во вторник — ред.) днем доставлен активный компонент для локального производства «Спутника V», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Аргентину доставлены 400 тыс. доз второго компонента и 81 тыс. доз первого компонента готовой вакцины.

Отмечается, что Аргентина стала первой страной Латинской Америки, которая станет производить у себя российскую вакцину.

Напомним, 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в режиме видеоконференции президентом России Владимиром Путиным и аргентинским президентом Альберто Фернандесом был дан старт производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине.

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