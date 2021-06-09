Томск, , 09:15 — REGNUM В Томской области задержан подозреваемый в убийстве охранника домостроительной компании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело мужчины было найдено 2 июня с признаками насильственной смерти.

Из кассы предприятия также исчезло более 600 тыс. рублей. Для расследования дела была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли в том числе специалисты из Главного управления криминалистики СК России. В результате спустя несколько дней личность подозреваемого была установлена.

«Им оказался мужчина 1972 года рождения, находящийся в международном розыске по подозрению в совершении убийства в 2020 году в городе Новосибирске. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Томской области», — отметили в ведомстве.

Задержанный к настоящему времени уже дал признательные показания. В квартире у него нашли деньги, предположительно похищенные в томской компании. Мужчине предъявлено обвинение по статьям «убийство, сопряженное с разбоем» и «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Решается вопрос о заключении его под стражу.

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