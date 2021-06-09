Чебоксары, , 09:14 — REGNUM В Чувашии за сговор на торгах при дорожном ремонте антимонопольщики оштрафовали компанию на 775 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.

Антимонопольное ведомство привлекло к административной ответственности чебоксарское общество «Элиста», назначив 775 100 рублей 64 копейки штрафа. Причиной стал сговор на торгах. Административное дело в отношении второго участника будет рассмотрено в середине июня.

В УФАС поясняют, что в декабре 2020 года было рассмотрено дело в отношении «Элисты» и новочебоксарского общества «Дорстройсервис», по итогам которого ведомство признало в их действиях нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции («Повышение, снижение или поддержание цен на торгах»).

«Общества заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах по ремонту покрытия проезжей части улицы Комсомольская в Новочебоксарске», — говорится в сообщении.

В ведомстве также установили, что аукцион завершился с минимальным снижением начальной цены контракта, а участники использовали единую инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертый антимонопольный пакет предусмотрел расширение института предупреждения и предостережения на недобросовестную конкуренцию, иные формы злоупотребления доминирующим положением и на действия органов власти. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольный орган принимает решение о возбуждении дела.

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