Рязань, , 09:15 — REGNUM Все системы противопожарной защиты при возгорании в областной больнице Рязани сработали своевременно, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.

По данным МЧС, персонал действовал оперативно и в соответствии с установленными требованиями. Пациенты больницы, эвакуированные при пожаре, размещены в других отделениях больницы.

«Реанимация, где произошло возгорание, имеет две зоны: красную, где размещаются пациенты с COVID-19, и зелёную. Из восьми пострадавших четыре пациента из реанимации переведены в 3 корпус больницы им. Семашко, две медсестры направлены в ОКБ, один пациент перевезён в ковидное отделение ОКБ, один пациент в городскую больницу N 4», — уточнили в правительстве.

По уточнённым данным, погибли три пациента, пострадали восемь человек, среди них две медсестры, которые участвовали в спасении людей.