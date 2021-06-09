Рязань, 9 июня 2021, 09:15 — REGNUM Все системы противопожарной защиты при возгорании в областной больнице Рязани сработали своевременно, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.
По данным МЧС, персонал действовал оперативно и в соответствии с установленными требованиями. Пациенты больницы, эвакуированные при пожаре, размещены в других отделениях больницы.
По уточнённым данным, погибли три пациента, пострадали восемь человек, среди них две медсестры, которые участвовали в спасении людей.