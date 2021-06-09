Москва, , 09:13 — REGNUM Участники X Московского урбанистического форума (МУФ) обсудят трансформацию и новые перспективы городов, сообщает 10 июня официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Форум состоится с 1 по 4 июля в парке «Зарядье». Планируется очное и дистанционное участие российских и зарубежных специалистов. В первый день «Города-суперзвезды. Уроки трансформации» обсудят глобальные вызовы, стоящие перед мегаполисами. Тема второго дня — «Новые перспективы. Взгляд в будущее», участники обсудят проекты будущего.

Кроме того, в рамках форума состоится конгресс Urban Health, посвящённый городскому здравоохранению.