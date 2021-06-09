Москва, 9 июня, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана приказом Банка России у санкт-петербургского Банка энергетического машиностроения («Энергомашбанка»), который является участником системы страхования вкладов. Об этом 9 июня сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Банк России приказом от 09.06.2021 № ОД-1112 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка энергетического машиностроения («Энергомашбанк») публичное акционерное общество ПАО «Энергомашбанк» (рег. № 52, г. Санкт-Петербург)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такое решение было принято в связи с тем, что «Энергомашбанк» полностью утратил свой капитал, реализовывал высокорисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

Кроме того, добавляется, что указанная кредитная организация нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, в связи с чем регулятором в течение последнего года неоднократно применялись к нему меры, включая дважды вводимые ограничения на привлечение средств вкладчиков.

«Банк России также аннулировал лицензию на осуществление «Энергомашбанком» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», — также добавляется в сообщении.

При этом отмечается, что, согласно данным отчетности на 1 мая текущего года, по величине активов «Энергомашбанк» занимал 145-е место в банковской системе России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 июня Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ БАНК, г. Москва).