Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM В Екатеринбурге прекратили поиски 35-летней Александры И., пропавшей 6 июня 2021 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Жительница Берёзовского (Свердловская область) пропала после похода в бар. У женщины есть ребёнок, которого она оставила со своей матерью.

В отряде не называют причину завершения поисков. По информации местных СМИ, было найдено тело пропавшей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге зверски убили Ксению Каторгину. Молодая женщина пропала через некоторое время после того, как уехала продавать свой автомобиль.

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