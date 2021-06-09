Берлин, , 09:10 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл семь встреч с представителями Германии в ходе рабочего визита в ФРГ. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Глава МИД Украины встретился с главой бундестага Вольфгангом Шойбле, федеральным министром финансов Олафом Шольцем, внешнеполитическим советником федерального канцлера Яном Гекером и председателями комитетов бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норбертом Рьотгеном и Гюнтером Крихбаумом.

Основными темами переговоров стали завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и функционирование «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе.

«В первый день визита в Берлин я провёл тяжёлые переговоры по «Северному потоку — 2» и «нормандскому формату». В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока всё не согласовано», — процитировали в пресс-службе слова Кулебы.

Как сообщается, на 9 июня у главы МИД Украины запланированы встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, министром экономического сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером, а также руководством ведущих политических партий страны.

Напомним, ранее Кулеба отправился с двухдневным визитом в Германию.

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