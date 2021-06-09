Берлин, 9 июня 2021, 09:10 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл семь встреч с представителями Германии в ходе рабочего визита в ФРГ. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Глава МИД Украины встретился с главой бундестага Вольфгангом Шойбле, федеральным министром финансов Олафом Шольцем, внешнеполитическим советником федерального канцлера Яном Гекером и председателями комитетов бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норбертом Рьотгеном и Гюнтером Крихбаумом.
Основными темами переговоров стали завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и функционирование «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Как сообщается, на 9 июня у главы МИД Украины запланированы встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, министром экономического сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером, а также руководством ведущих политических партий страны.
Напомним, ранее Кулеба отправился с двухдневным визитом в Германию.
Читайте также: Глава МИД Украины намерен посетить Германию