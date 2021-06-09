Москва, 9 июня 2021, 09:12 — REGNUM В России рейтинг новых самых востребованных профессий в 2021 году возглавила специальность врача телемедицины, свидетельствуют данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».
Отмечается, что за работу теледоктора предлагают зарплату до 130 тыс. рублей.
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Стабильно востребованным остаются профессии специалиста по кибербезопасности (зарплата от 100 тыс. рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тыс. рублей), передает РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, сумма в 173 тыс. рублей в месяц позволит жителям России ощущать себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob.
Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — В Москве. В российской столице для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц.
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