Москва, , 09:12 — REGNUM В России рейтинг новых самых востребованных профессий в 2021 году возглавила специальность врача телемедицины, свидетельствуют данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

"Спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз», — говорится в исследовании.

Отмечается, что за работу теледоктора предлагают зарплату до 130 тыс. рублей.

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Стабильно востребованным остаются профессии специалиста по кибербезопасности (зарплата от 100 тыс. рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тыс. рублей), передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма в 173 тыс. рублей в месяц позволит жителям России ощущать себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob.

Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — В Москве. В российской столице для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц.

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