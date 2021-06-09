Джакарта, , 09:07 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Индонезия является одной из стран, правительство которой быстро внедряет вакцинацию против коронавируса, сообщает Kompas.

Индонезия занимает второе место среди 11 стран, которые являются членами регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Юго-Восточной Азии. Индонезия заняла второе место по численности населения, привитого от коронавируса.

В число 11 стран входят Бангладеш, Бутан, КНДР, Индия, Мальдивы, Мьянма, Непал, Шри-Ланка, Таиланд, Восточный Тимор и Индонезия.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Индонезии разрешил прививать против коронавируса всех жителей столицы в возрасте 18 лет и старше.

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