Красноярск, , 09:02 — REGNUM Посостоянию на утро сегодня, 9 июня, сброс Красноярской ГЭС составил 6930 м3/с, уровень воды в реке Енисей — 454,5 см. За последние сутки уровень воды в Енисее увеличился на 8,4 см, сообщили в мэрии города.

В настоящее время подтоплены береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший; спортивная площадка у набережной левого берега; причалы в районах населённого пункта Коркино, моста «777», ул. Пограничников, 107, 113; левобережная набережная р. Кача у парка Победителей и др.

В городе организовано оперативное реагирование дежурных служб и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков.