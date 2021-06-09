Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве детские центры творчества специально ко Дню России подготовили для школьников праздничную программу. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн, сообщается на портале градоначальника.

Дети смогут принять участие в исторических викторинах и мастер-классах, разучить новые танцы и послушать песни известных композиторов.

Также дошкольники и школьники смогут пройти увлекательные тесты и ответить на вопросы из разных областей науки и искусства. Для участия в праздничных мероприятиях необходима предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, продлить длинные выходные на День России отгулами или отпуском планируют около 15% граждан.

Читайте подробнее: Каждый шестой житель РФ планирует продлить отдых на 12 июня отгулами