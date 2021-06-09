Москва, , 09:02 — REGNUM Продюсер Нателла Крипивина больше не будет работать с певицей Светланой Лободой. После скандала с Филиппом Киркоровым она решила покинуть шоу-бизнес. Об этом она сообщила в соцсети.

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Поводом для резких и ироничных высказываний в адрес поп-певца стал образ артиста на премии «МУЗ-ТВ», куда Киркоров приехал под руку с блогером Давой (Давидом Манукяном) и в окружении десятка полуобнажённых мужчин.

«Паноптикум в чистом виде. Раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки», — прокомментировала бизнес-леди пост блогера, на котором запечатлены Киркоров и Дава.

В ответ Киркоров записал несколько видеороликов, в которых отругал Крапивину и обвинил в целом команду Лободы в гомофобии и плагиате.

«Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом», — начал он.

Киркоров считает, что команда Лободы украла идеи у американской певицы Бейонсе.

После этого в Instagram-аккаунте Нателлы Крапивиной появился пост о том, что она покидает шоу-бизнес.

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"Все бесконечное конец свой обретает… С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала Крапивина.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор проанализирует записи трансляции премии «МУЗ-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Отмечается, что подобная информация может транслироваться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке 18+. Ведомство проведёт проверку на предмет нарушений «в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».