Филадельфия, США, , 08:59 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:102.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 13 подборов. У «Атланты» Трей Янг и Данило Галлинари набрали по 21 очку.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Филадельфия» сравняла счёт — 1:1.

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