Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Законопроект, согласно которому почти $250 млрд из госбюджета США будет выделено на противостояние Китаю в технической сфере, одобрил Сенат американского Конгресса. Трансляция заседания 9 июня велась на сайте верхней палаты законодательного органа страны.

За данную инициативу, которая должна была быт поставлена на голосование еще в прошлом месяце, отдали свои голоса 68 сенаторов и еще 32 высказались против нее.

При этом авторы указанного законопроекта собираются выделить бюджетные средства на работу Национальное управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA), министерств торговли и энергетики в сфере передовых технологических исследований.

Также в документе уточняется, что $52 млрд будут направлены на развитие производства полупроводников в США для «борьбы с зависимостью от китайских компаний и технологий».

После проведенного голосования законопроект направлен в Палату представителей Конгресса США, причем ранее в нее уже был внесен похожий законопроект, но с рядом отличий. Теперь конгрессменам необходимо будет решить, какую из инициатив им стоит одобрить.

«Этот закон затрагивает ключевые элементы, которые включены в мой план по созданию рабочих мест. <…> Укрепляя нашу инновационную инфраструктуру, мы можем заложить основу для следующего поколения американских рабочих мест и американского лидерства в производстве и технологиях», — заявил по этому поводу президент США Джо Байден, чье письменное заявление распространил Белый дом.

«Мы участвуем в соревновании за победу в 21 веке, и стартовый пистолет уже выстрелил. В то время как другие страны продолжают инвестировать в свои исследования и разработки, мы не можем рисковать остаться позади», — также говорится в заявлении американского лидера. В то же время, он подчеркнул, что готов подписать этот законопроект в случае одобрения его Палатой представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил о необходимости разработать законопроект, направленный на противодействие «вызовам» со стороны Китая.