Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан примет участие в саммите РФ — США, который пройдет в Женеве 16 июня. Об этом 9 июня сообщил пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц на своей странице в соцсети Twitter.

Судя по сообщению, Салливан готов присоединиться к встрече лидеров США и России в Женеве.

«Президент Байден — решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством РФ по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России», — приводит Ребхольц слова Салливана.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, будет ли на саммите поднят вопрос о возвращении в Россию и США послов Джона Салливана и Анатолия Антонова.

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