Хух-Хото, Китай, , 08:58 — REGNUM Китай одобрил создание центра защиты прав интеллектуальной собственности в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщили 8 июня в Национальном управление интеллектуальной собственности КНР (NIPA), передает агентство Синьхуа.

Первый в своем роде на территории северо-запада Китая центр будет предоставлять более эффективные услуги по защите прав интеллектуальной собственности предприятиям в области биологии и новых материалов.

По словам администрации, центр имеет важное значение для развития Внутренней Монголии как важной базы энергетических и стратегических ресурсов, а также сельскохозяйственной и животноводческой продукции. На сегодняшний день в Китае насчитывается 50 центров защиты прав интеллектуальной собственности, в том числе строящихся, по всей стране.

Создание центров является частью постоянных усилий Китая по укреплению защиты прав интеллектуальной собственности. С 2016 года NIPA создала центры защиты прав интеллектуальной собственности в сотрудничестве с местными органами власти для решения проблем, связанных со сбором доказательств, продолжительностью и стоимостью расследований.