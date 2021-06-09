Владивосток, , 09:14 — REGNUM С начала 2021 года в Приморье ликвидировано 13 очагов африканской чумы свиней (АЧС), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе правительства края.

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Лесникам рекомендуется соблюдать строгие правила.

На данный момент очагов АЧС в крае нет. Только в Михайловском районе есть ограничения — вывоз любой свиноводческой продукции непромышленного производства из муниципалитета запрещен.

Специалисты рекомендуют быть острожными — не заносить инфекцию из леса.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальские фермеры получат свыше 500 тыс. рублей компенсации за отчуждение животных из-за африканской чумы свиней и бешенства.