Владивосток, 9 июня 2021, 09:14 — REGNUM С начала 2021 года в Приморье ликвидировано 13 очагов африканской чумы свиней (АЧС), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе правительства края.
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Лесникам рекомендуется соблюдать строгие правила.
На данный момент очагов АЧС в крае нет. Только в Михайловском районе есть ограничения — вывоз любой свиноводческой продукции непромышленного производства из муниципалитета запрещен.
Специалисты рекомендуют быть острожными — не заносить инфекцию из леса.
Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальские фермеры получат свыше 500 тыс. рублей компенсации за отчуждение животных из-за африканской чумы свиней и бешенства.