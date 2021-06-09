Кызыл, , 08:57 — REGNUM В столице Тувы Кызыле и Кызылском районе для пострадавших от паводка развёрнуты четыре пункта временного размещения, ещё три объекта готовят к открытию. Всего эвакуировано 93 человека, в том числе 51 ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В настоящее время спасатели, а также работники местных администраций укрепляют защитную насыпь в районе левобережных дач Кызыла. Здесь накануне из-за подъёма уровня воды в Енисее было подтоплено несколько десятков участков. За последние сутки, по данным администрации города, уровень воды падает.

«По состоянию на 12 часов уровень воды снизился: Большой Енисей на 4 см и составляет сейчас 606 см при критической отметке 590 см, Малый Енисей на 5 см и составляет сейчас 455 см при критической отметке 435 см», — отметили в мэрии.

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