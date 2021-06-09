Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Президент США Джо Байден не намерен продолжать диалог с республиканцами о рассмотрении планов масштабной модернизации американской инфраструктуры. Письменное заявление об этом распространила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На протяжении нескольких недель глава государства встречался с группой сенаторов-республиканцев, которую возглавляет сенатор от штата Западная Вирджиния Шелли Мур Капито. Байден 8 июня сообщил Капито, что не считает последнее предложение её группы соответствующим потребностям США, отмечает Псаки.

По её словам, Байден разочарован тем, что при его готовности сократить инфраструктурный план более чем на $1 трлн, республиканцы предложили новые инвестиции лишь на $150 млрд.

Дальше обсуждать с республиканцами инфраструктурный план будут сенаторы-демократы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конца марта Байден представил проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США, для реализации которого нужны $2,2 трлн. Главная часть плана — это модернизация транспортной инфраструктуры. Республиканцев инициатива Байдена не устроила из-за увеличения налоговой нагрузки. В мае администрация Байдена предложила снизить цену плана до $1,7 трлн.

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