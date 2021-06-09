Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Марсианский вертолет Ingenuity совершил седьмой полет над поверхностью красной планеты. Об этом сообщили на странице в Twitter лаборатории реактивного движения NASA.

Продолжительность полета составила 62,8 секунды. Аппарат пролетел 106 метров и опустился на новом месте. Во время полета была сделана фотография поверхности Марса.

Ранее в NASA сообщили, что выбор новой точки посадки вертолета был сделан на основе снимков, полученных с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Предыдущий полет состоялся 22 мая.

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