Нинбо, Китай, , 08:55 — REGNUM Торговля между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы показывает хорошие темпы роста, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Индекс торговли между Китаем и указанными странами в апреле составил 273,8 пункта, увеличившись на 28,6% в годовом исчислении. Новый индекс был совместно выпущен Главным таможенным управлением КНР и властями города Нинбо в восточно-китайской провинции Чжэцзян 7 июня в рамках пятого Китайско-Европейского таможенного диалога.

Содержащий несколько субиндексов для оценки масштабов торговли, структуры торговли и торговых партнеров, индекс представляет визуализированный уровень развития импорта и экспорта между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, а также предоставляет информацию для политиков и предприятий, сказал пресс-секретарь управления Ли Куйвэнь. Индекс будет публиковаться ежемесячно, а базой послужат данные за марта 2015 года.