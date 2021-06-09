Уфа, , 08:55 — REGNUM Мужчина погиб в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что ночью 8 июня в Зилаирском районе автомобиль «Hyundai Santa Fe», за рулем которого находился 39-летний мужчина, проживающий в г. Баймак, двигался по автодороге Юлдыбаево-Акъяр-Сара. В какой-то момент на 1 км этой дороги автомашина съехала в кювет и там опрокинулась.

Отмечается, что водитель этого автотранспортного средства получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии один человек погиб в результате возгорания автомобиля на трассе.