Красноярск, , 08:54 — REGNUM В Красноярске появилась интерактивная картаремонтных работ на территории города. Информация пригодится как пешеходам, так и автомобилистам, считают в мэрии.

«На карте в пояснениях будет указано, кто ведёт работы, когда они закончатся и когда подрядчики должны восстановить нарушенное благоустройство. Сведения оперативно вносят и обновляют специалисты, которые выдают различным организациям разрешения на проведение таких работ», — рассказали в городской администрации.

В настоящее время на интерактивной карте обозначен 281 участок, где ведутся работы. Если подвести курсор, то можно увидеть подробности. При этом отмечается, что если какой-то участок на карте не обозначен, то, скорее всего, работы здесь ведут незаконно.