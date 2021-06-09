Ульяновск, , 08:53 — REGNUM На защиту берега Волги от оползней Ульяновская область получит федеральные средства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатор по итогам поездки в регион министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Глава федерального ведомства осмотрел 17-километровый участок волжского склона в Ульяновске, который примыкает к жилым домам и требует укрепления. В него входят разрез Милановского и линия набережной.

Региональные власти отмечают, что ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации для укрепления береговой полосы составит 200 млн рублей. К этой работе планируется приступить в 2022 году, а начать противооползневые работы — в 2023 года.

Для защиты рекомендуется строительство удерживающих сооружений и конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, агролесомелиорация. Предварительно финансирование всех работ оценивается ульяновскими властями в 15 млрд рублей.

Министр природных ресурсов Александр Козлов проинформировал, что «план первых шагов решения проблемы» будет выработан в течение трёх недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на встрече с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным попросил федеральную поддержку на противооползневые мероприятия. По его словам, на Президентском мосту усиливаются многокилометровые оползневые явления вдоль береговой линии, и разрастается разрез Милановского. Премьер пообещал, что соответствующие поручения будут даны профильным министерствам.

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